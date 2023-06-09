Поляков Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Никоноркина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Полякова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Поляков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Полякова Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно