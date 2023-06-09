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Поляков Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Никоноркина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Полякова Вера Андреевна

Переславичи, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Поляков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Полякова Вера Андреевна

Переславичи, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Вера Андреевна

Смерть
Неизвестно