Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Шехирев Карп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Лескова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чеглоков Михайла Овсентьевич
Отец ребёнка: Чеглоков Овсентей Ефимович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чеглоков Павел Овсентьевич
Отец ребёнка: Чеглоков Овсентей Ефимович
Смерть
После 1782