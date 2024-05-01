Шехирева Анисья Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна
Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич
Смерть
После 1757