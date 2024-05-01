Шехирева Анисья Кононовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Анисья Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1757

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Карп Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шехирев Логин Карпович

Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шехирев Федор Карпович

Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна

Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шехирев Дмитрей Карпович

Отец ребёнка: Шехирев Карп Васильевич

Смерть
После 1757

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