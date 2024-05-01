Чеглоков Овсентей Ефимович 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чеглоков Овсентей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна

Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Лескова
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чеглоков Михайла Овсентьевич

Мать ребёнка: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чеглоков Павел Овсентьевич

Мать ребёнка: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна

Смерть
После 1782

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