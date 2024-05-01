Чеглоков Овсентей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иркутской губ, Ундинской слб, д. Лескова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чеглоков Михайла Овсентьевич
Мать ребёнка: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чеглоков Павел Овсентьевич
Мать ребёнка: Чеглокова (Шехирева) Ульяна Карповна
Смерть
После 1782