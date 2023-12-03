Хозяинов Иван (Вань) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинов Иван (Вань) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хозяинов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Хозяинова Парасья Ивановна

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Хозяинова Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Хозяинов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Паланья Ивановна

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Захар Иванович

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Кионья Ивановна

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Христина Ивановна

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Семён Иванович

Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хозяинова Васса Симоновна

Смерть
Неизвестно
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