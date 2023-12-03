Хозяинов Иван (Вань) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хозяинов Ефим
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Хозяинова Парасья Ивановна
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Хозяинова Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
27.11.1893
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Паланья Ивановна
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Захар Иванович
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Кионья Ивановна
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозяинов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Христина Ивановна
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хозяинова Васса Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно