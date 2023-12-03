Хозяинов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинова Кондрат Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Ефинья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Илья Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Филипп Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Марья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Матвей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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