Хозяинов Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозяинова Кондрат Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Ефинья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно