Хозяинова Васса (Канева) Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинова Васса (Канева) Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канев Симон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Хозяинова Парасья Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Хозяинова Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
27.11.1893

Сын: Хозяинов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Паланья Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Захар Иванович

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Кионья Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Христина Ивановна

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Семён Иванович

Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозяинов Иван Ефимович

Смерть
29.11.1932
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