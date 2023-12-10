Хозяинова Васса (Канева) Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.11.1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канев Симон
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Хозяинова Парасья Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Хозяинова Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
27.11.1893
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Паланья Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Захар Иванович
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Кионья Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозяинов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Христина Ивановна
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хозяинов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1932