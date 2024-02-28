деревня Брыка, деревня Брыка, Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Брыка

Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Коми

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Мохченской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
717Брюкинская, д.при р. Ижме.7728152105117
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Мохченская волость
230. Брикинская, деревня бывшая государственная, при Сизябском заливе, дворов 21, жителей 189, лавка

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Печорский уезд, Мохченская волость
БрыкинскаяБрыкадер.Сизябского2[...]128137Сизябскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Ижемский район
167985Брыкадеревня65°03'53°52'Q-39-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Ижемский муниципальный район, Сельское поселение Сизябск
87604490111д Брыкадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close