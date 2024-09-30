Хуопалайнен Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения31.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Хуопалайнен Петр Петрович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна
Рождение ребёнка
22.06.1900
Сын: Хуопалайнен Иван Петрович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна
Рождение ребёнка
25.11.1904
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна
Бракосочетание
28.02.1910
Рождение ребёнка
11.01.1911
Рождение ребёнка
10.06.1914
Рождение ребёнка
18.02.1917
Дочь: (Хуопалайнен) Ида Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Петровна
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна
Рождение ребёнка
09.11.1922
Сын: Хуопалайнен Тойво Петрович
Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна
Смерть
Неизвестно