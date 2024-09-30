Хуопалайнен Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен Петр Петрович

Хуопалайнен Петр Петрович

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

31.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1874

Отец: Хуопалайнен Петр Иванович

Мать: Хуопалайнен (Хювёнен) Мария Генриковна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна

Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Хуопалайнен Петр Петрович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1900

Сын: Хуопалайнен Иван Петрович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1904

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Халцонен) Ева Иосифовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.02.1910

Жена: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Хуопалайнен Александр Петрович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Хуопалайнен Николай Петрович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1917

Дочь: (Хуопалайнен) Ида Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Петровна

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1922

Сын: Хуопалайнен Тойво Петрович

Мать ребёнка: Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.