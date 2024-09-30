Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна
Место рождения
Дата рождения07.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1910
Рождение ребёнка
11.01.1911
Сын: Хуопалайнен Александр Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Хуопалайнен Николай Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1917
Дочь: (Хуопалайнен) Ида Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Хуопалайнен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1922
Сын: Хуопалайнен Тойво Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович
Смерть
Неизвестно