Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Матикайнен) Анна-Елизавета Абрамовна

Место рождения

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Сибилева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.02.1910

Муж: Хуопалайнен Петр Петрович

Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Хуопалайнен Александр Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Хуопалайнен Николай Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1917

Дочь: (Хуопалайнен) Ида Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Хуопалайнен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1922

Сын: Хуопалайнен Тойво Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Петрович

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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