Невоструев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1805
Сын: Невоструев Федор Васильевич
Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Невоструева Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Невоструев Феоктист Васильевич
Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Невоструева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828