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Невоструев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Невоструев Пётр Евстафьевич

Мать: Невоструева Ирина Мартынова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Невоструев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Невоструева Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Невоструев Феоктист Васильевич

Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Невоструева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Невоструева Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невоструева Ксения Иванова

Смерть
1828
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