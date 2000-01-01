Невоструева Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невоструева Ксения Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Невоструев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Невоструева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Невоструев Феоктист Васильевич

Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Невоструева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невоструев Василий Петрович

Смерть
После 1834
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