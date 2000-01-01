Невоструева Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Невоструев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Невоструева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Невоструев Феоктист Васильевич
Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Невоструева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Невоструев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834