Невоструев Пётр Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невоструев Пётр Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Невоструев Василий Петрович

Мать ребёнка: Невоструева Ирина Мартынова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Невоструева Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Невоструева Ирина Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невоструева Ирина Мартынова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невоструева Любовь Иванова

Смерть
1826
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