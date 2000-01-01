Невоструев Пётр Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Невоструев Василий Петрович
Мать ребёнка: Невоструева Ирина Мартынова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Невоструева Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Невоструева Ирина Мартынова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826