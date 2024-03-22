Кузнецова (Миронова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Миронова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Миронов Василий Иванович

Мать: Миронова Надежда Алексеевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Кузнецов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Серафим Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Место жительства
Неизвестно
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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