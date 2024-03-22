Кузнецова (Миронова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1941
Сын: Кузнецов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Серафим Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно