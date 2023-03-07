Кузнецов Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Кузнецов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Серафим Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на войне