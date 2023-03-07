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Кузнецов Иван

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Кузнецов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Серафим Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анастасия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на войне
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