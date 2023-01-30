Щекин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: Щекин Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно