Щекин Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: Щекин Михаил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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