Щекин Михаил
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Щекин Иван МихайловичВычислено 1859 ст. г.р.
Щекин Карп МихайловичВычислено 1868 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1859 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно