Севастьяновъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Севастьяновъ Григорий

Мать: Севастьянова Евдокия Семенова

Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Севастьянова Агафья Иванова

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Севастьяновъ Тимофей

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Севастьяновъ Ксенофонтъ

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова

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