Севастьяновъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Севастьяновъ Григорий
Бракосочетание
11.11.1909
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1911
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1912
Сын: Севастьяновъ Тимофей
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1915
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Агафья Иванова