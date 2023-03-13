Севастьянова (Вискривецъ) Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1909
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1911
Сын: Севастьяновъ Василий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1912
Сын: Севастьяновъ Тимофей
Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий
Рождение ребёнка
22.01.1915
Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий