Севастьянова (Вискривецъ) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Вискривецъ) Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Севастьяновъ Григорий

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Севастьяновъ Василий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1912

Сын: Севастьяновъ Тимофей

Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1915

Сын: Севастьяновъ Ксенофонтъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьяновъ Григорий

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