Тышлек Чалиш (Делиева) Варвара Киприоновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Сын: Тышлек Чалиш Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Сын: Тышлек Чалиш Александр Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Сын: Тышлек Чалиш Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Дочь: Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Дочь: Золотарева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Сын: Тышлек Чалиш Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Сын: Тышлек Чалиш Константин Николаевич
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович