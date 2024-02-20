Тышлек Чалиш (Делиева) Варвара Киприоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Чалиш (Делиева) Варвара Киприоновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Делиев Киприон Георгиевич

Мать: Делиева Анфиса Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
04.05.1903

Муж: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская Церковь,м/к-1903г.,лист-186,зап.-8,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.11.1904

Сын: Тышлек Чалиш Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-37,зап.-91,ГАДО,Ф - 426-1-10
Рождение ребёнка
21.06.1906

Сын: Тышлек Чалиш Александр Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Тышлек Чалиш Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Тышлек Чалиш Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Донецк
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Золотарева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Тышлек Чалиш Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тышлек Чалиш Константин Николаевич

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
Красная Поляна
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