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Тышлек Чалиш Андрей Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.11.1907

Дата смерти

28.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1907

Отец: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.10.1908
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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