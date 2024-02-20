Золотарева (Тышлек Чалиш) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарева (Тышлек Чалиш) Мария Николаевна

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Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.01.1912

Дата смерти

Около 1987

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912

Отец: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
21.01.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Иван Трандафилович Тохтамыш и Мария Власьева Тохтамыш
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич

Бракосочетание
До 1939

Муж: Золотарев Григорий Арсентьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Золотарёв Николай

Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич

Рождение ребёнка
20.09.1942

Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)

Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич

с. Демина Балка, Хорольського р-ну, Полтавської обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка г.Донецк
Работа или профессия
Неизвестно
Донецк
Учитель русского языка
Работа или профессия
Неизвестно
УССР г. Донецк
Учитель
Образование
Неизвестно
Педагогический техникум, УССР г. Мариуполь
Педагогический техникум, в г. Мариуполь
Смерть
Около 1987
г. Донецк, Украина
Причина смерти: Болезнь - диабет
Похороны
Неизвестно
г. Донецк, Украина
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