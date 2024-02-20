Золотарева (Тышлек Чалиш) Мария Николаевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения20.01.1912
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13
Крещение
21.01.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1912г.,лист-6,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-13 | Восприемники: Новокаракубские поселяне : Иван Трандафилович Тохтамыш и Мария Власьева Тохтамыш
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич
Бракосочетание
До 1939
Рождение ребёнка
1941
Сын: Золотарёв Николай
Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич
Рождение ребёнка
20.09.1942
Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)
Отец ребёнка: Золотарев Григорий Арсентьевич
с. Демина Балка, Хорольського р-ну, Полтавської обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка г.Донецк
Работа или профессия
Неизвестно
Донецк
Учитель русского языка
Работа или профессия
Неизвестно
УССР г. Донецк
Учитель
Образование
Неизвестно
Педагогический техникум, УССР г. Мариуполь
Педагогический техникум, в г. Мариуполь
Смерть
Около 1987
г. Донецк, Украина
Причина смерти: Болезнь - диабет
Похороны
Неизвестно
г. Донецк, Украина