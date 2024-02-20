Золотарев Григорий Арсентьевич
Место рожденияРоссийская империя,Полтавская губ.,Хорольский уезд. с.Демина Балка
Дата рождения17.01.1911
Дата смерти28.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911
Российская империя,Полтавская губ.,Хорольский уезд. с.Демина Балка
Образование
С 1938
Красногоровский сельскохозяйственный техникум г. Красногоровка, Хорольского р-на, Полавской обл.
Образование
С 1938
Полтавський педагогичний інститут м. Полтава
Учитель. Мариупольский педагогический техникум
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна
Бракосочетание
До 1939
Работа или профессия
С 1939
Учитель математики с. Кротенки, Полтавской обл.
Работа или профессия
С 1939
с. Кротенки, Полтавской обл.
Учитель математики
Рождение ребёнка
1941
Сын: Золотарёв Николай
Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.09.1942
Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)
Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна
с. Демина Балка, Хорольського р-ну, Полтавської обл.
Смерть
28.01.1976
УССР Полтавская обл.,Полтавский р-н,с.Кротенки
Похороны
1976
УССР Полтавская обл.Полтавский р-н с.Кротенки