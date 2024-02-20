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Золотарев Григорий Арсентьевич

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Место рождения

Российская империя,Полтавская губ.,Хорольский уезд. с.Демина Балка

Дата рождения

17.01.1911

Дата смерти

28.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911

Отец: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)

Мать: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна

Российская империя,Полтавская губ.,Хорольский уезд. с.Демина Балка
Образование
С 1938
Красногоровский сельскохозяйственный техникум г. Красногоровка, Хорольского р-на, Полавской обл.
Образование
С 1938
Полтавський педагогичний інститут м. Полтава
Учитель. Мариупольский педагогический техникум
Рождение ребёнка
1939

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Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна

Бракосочетание
До 1939

Жена: Золотарева Мария Николаевна

Работа или профессия
С 1939
Учитель математики с. Кротенки, Полтавской обл.
Работа или профессия
С 1939
с. Кротенки, Полтавской обл.
Учитель математики
Рождение ребёнка
1941

Сын: Золотарёв Николай

Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.09.1942

Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)

Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна

с. Демина Балка, Хорольського р-ну, Полтавської обл.
Смерть
28.01.1976
УССР Полтавская обл.,Полтавский р-н,с.Кротенки
Похороны
1976
УССР Полтавская обл.Полтавский р-н с.Кротенки
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