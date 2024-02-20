Золотар (Золотарёв) Аксений (Арсентий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотар (Золотарёв) Аксений (Арсентий)

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Место рождения

Поповка, Хорольського Р-на

Дата рождения

1886

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Золотарёв Василий

Мать: не указана

Поповка, Хорольського Р-на
Рождение ребёнка
1910

Сын: Золотарёв Омельян Аксентьевич

Мать ребёнка: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна

Рождение ребёнка
17.01.1911

Сын: Золотарев Григорий Арсентьевич

Мать ребёнка: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна

Российская империя,Полтавская губ.,Хорольский уезд. с.Демина Балка
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна

Работа или профессия
Неизвестно
Проводник Царского Поезда
Работа или профессия
Неизвестно
с. Дьоміна Балка, Хорольський р-н, Полтавська обл.
Возщик (фирман, биндюжник)
Смерть
1959
с. Демина Балка, Хорольского р-на, Полтавской обл.
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