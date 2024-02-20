Золотар (Золотарёв) Аксений (Арсентий)
Место рожденияПоповка, Хорольського Р-на
Дата рождения1886
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Золотарёв Василий
Поповка, Хорольського Р-на
Рождение ребёнка
1910
Сын: Золотарёв Омельян Аксентьевич
Мать ребёнка: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна
Рождение ребёнка
17.01.1911
Сын: Золотарев Григорий Арсентьевич
Мать ребёнка: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна
Российская империя,Полтавская губ.,Хорольский уезд. с.Демина Балка
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна
Работа или профессия
Неизвестно
Проводник Царского Поезда
Работа или профессия
Неизвестно
с. Дьоміна Балка, Хорольський р-н, Полтавська обл.
Возщик (фирман, биндюжник)
Смерть
1959
с. Демина Балка, Хорольского р-на, Полтавской обл.