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Тышлек Чалиш Владимир Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

23.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Тышлек Чалиш Николай Константинович

Мать: Тышлек Чалиш Варвара Киприоновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
23.09.1943
Смерть
23.09.1943
Причина смерти: На войне - умер от ран
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