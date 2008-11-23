Гатауллин Зульфат Асатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллин Зульфат Асатович

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

08.07.1950

Дата смерти

23.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

1974 г.р.
1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1950

Отец: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Мать: Гатауллина Галиябану Исхаковна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.08.1973

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1974

Сын: Гатауллин Эмиль Зульфатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1975

Сын: Гатауллин Адель Зульфатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.11.2008
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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