Гатауллин Зульфат Асатович
Место рождения
Дата рождения08.07.1950
Дата смерти23.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1950
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.08.1973
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1974
Сын: Гатауллин Эмиль Зульфатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1975
Сын: Гатауллин Адель Зульфатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.11.2008