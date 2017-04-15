Гатауллина (Исхакова) Галиябану Исхаковна
Место рождения
Дата рождения12.06.1926
Дата смерти15.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1926
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1950
Сын: Гатауллин Зульфат Асатович
Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович
Рождение ребёнка
24.12.1951
Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович
Бракосочетание
07.04.1954
Рождение ребёнка
26.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович
Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1955
Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович
Рождение ребёнка
09.12.1958
Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович
Смерть
15.04.2017