Гатауллина (Исхакова) Галиябану Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатауллина (Исхакова) Галиябану Исхаковна

Место рождения

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.06.1926

Дата смерти

15.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1926

Отец: Назметдинов Исхак Назметдинович

Мать: Назметдинова Закия Сайфетдиновна

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1950

Сын: Гатауллин Зульфат Асатович

Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.12.1951

Сын: Гатауллин Анас Асатович

Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
07.04.1954

Муж: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Рождение ребёнка
26.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Старые Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.12.1955

Сын: Гатауллин Марат Асатович

Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1958

Сын: Гатауллин Тагир Асатович

Отец ребёнка: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.04.2017
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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