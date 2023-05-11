Федоров Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Илья

Место рождения

с. Орлово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фёдорова (Федорова) Федосья

Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Федорова (Федорова) Алесандра Ильична

Мать ребёнка: Фёдорова (Федорова) Федосья

Рождение ребёнка
22.04.1915

Дочь: Маркова (Фёдорова) Ирина Ильична

Мать ребёнка: Фёдорова (Федорова) Федосья

Смерть
Неизвестно

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