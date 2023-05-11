Фёдорова (Федорова) Федосья
Место рожденияс. Орлово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Илья
Рождение ребёнка
05.11.1903
Дочь: Федорова (Федорова) Алесандра Ильична
Отец ребёнка: Федоров Илья
Рождение ребёнка
22.04.1915
Дочь: Маркова (Фёдорова) Ирина Ильична
Отец ребёнка: Федоров Илья
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно