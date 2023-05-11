Маркова (Фёдорова) Ирина Ильична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Фёдорова) Ирина Ильична

Место рождения

с. Орлово

Дата рождения

22.04.1915

Дата смерти

11.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1915

Отец: Федоров Илья

Мать: Фёдорова (Федорова) Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Николай Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.11.1952

Дочь: Гаврилова (Маркова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Марков Николай Афанасьевич

Смерть
11.04.1993
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно

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