Маркова (Фёдорова) Ирина Ильична
Место рожденияс. Орлово
Дата рождения22.04.1915
Дата смерти11.04.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1915
Отец: Федоров Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1952
Дочь: Гаврилова (Маркова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Марков Николай Афанасьевич
Смерть
11.04.1993
Шангалы, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
Неизвестно