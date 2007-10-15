Айсина (Аймалетдинова) Вясимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсина (Аймалетдинова) Вясимя

Место рождения

Малое Рыбушкино

Дата рождения

14.04.1914

Дата смерти

15.10.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914

Отец: Аймалетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айсина) Надия

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айсин Ахмет

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Айсин Зиннур

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
15.08.1940

Дочь: Абдулхакова (Айсина) Муксиня

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
06.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
16.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович

Смерть
15.10.2007
Похороны
Неизвестно

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