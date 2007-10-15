Айсина (Аймалетдинова) Вясимя
Место рожденияМалое Рыбушкино
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти15.10.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914
Отец: Аймалетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Айсина) Надия
Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айсин Ахмет
Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айсин Зиннур
Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович
Рождение ребёнка
15.08.1940
Дочь: Абдулхакова (Айсина) Муксиня
Отец ребёнка: Айсин Абдулла Мусинович
Рождение ребёнка
06.09.1942
Рождение ребёнка
15.06.1945
Рождение ребёнка
16.08.1950
Рождение ребёнка
30.09.1952
Смерть
15.10.2007
Похороны
Неизвестно