Абдулхакова (Айсина) Муксиня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулхакова (Айсина) Муксиня

Место рождения

Малое Рыбушкино

Дата рождения

15.08.1940

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1940

Отец: Айсин Абдулла Мусинович

Мать: Айсина (Аймалетдинова) Вясимя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Хайдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулхакова) Факия

Отец ребёнка: Абдулхаков Хайдар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхаков Хайдар

Рождение ребёнка
13.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаков Хайдар

Смерть
2013

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