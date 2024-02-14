Абдулхакова (Айсина) Муксиня
Место рожденияМалое Рыбушкино
Дата рождения15.08.1940
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдулхаков Хайдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулхакова) Факия
Отец ребёнка: Абдулхаков Хайдар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулхаков Хайдар
Рождение ребёнка
13.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абдулхаков Хайдар
Смерть
2013