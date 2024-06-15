Протопопова Авдотья Ильина 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протопопова Авдотья Ильина

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протопопов Иван Б. Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ларионова (Протопопова) Домна Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Б. Степанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ряхина (Протопопова) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Протопопов Иван Б. Степанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Протопопов Карп Иванов

Отец ребёнка: Протопопов Иван Б. Степанович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1767
Ржев, город Ржев, Тверская область

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