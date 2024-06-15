Протопопова Авдотья Ильина
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ларионова (Протопопова) Домна Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Б. Степанович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ряхина (Протопопова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Протопопов Иван Б. Степанович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Протопопов Иван Б. Степанович
Смерть
1767