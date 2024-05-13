Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Шмараев Денис Антонович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Писилова (Шмараева) Мария Денисовна
Отец ребёнка: Шмараев Денис Антонович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дробышева (Шмараева) Ефимия Денисовна
Отец ребёнка: Шмараев Денис Антонович
Смерть
Неизвестно