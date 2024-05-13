Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Денис Антонович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шмараев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Шмараев Денис Антонович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Писилова (Шмараева) Мария Денисовна

Отец ребёнка: Шмараев Денис Антонович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дробышева (Шмараева) Ефимия Денисовна

Отец ребёнка: Шмараев Денис Антонович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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