Шмараев Денис Антонович 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Денис Антонович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Шмараев Антон Никифорович

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шмараев Михаил Денисович

Мать ребёнка: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Писилова (Шмараева) Мария Денисовна

Мать ребёнка: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Дробышева (Шмараева) Ефимия Денисовна

Мать ребёнка: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1815
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

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