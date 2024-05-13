Шмараев Денис Антонович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Шмараев Антон Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Писилова (Шмараева) Мария Денисовна
Мать ребёнка: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Дробышева (Шмараева) Ефимия Денисовна
Мать ребёнка: Шмараева (Авилова) Ирина Ивановна
Смерть
1815