Григорий Иванов
мужской, родился Вычислено 1755, Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
умер 1824, Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
МатьЕкатерина ТрофимоваВычислено 1722 г.р.
ОтецИванНеизвестно г.р.
Супруги
Анна АндрееваВычислено 1753 г.р.
Дети
Василий ГригорьевВычислено 1777 г.р.
Лукьян ГригорьевВычислено 1779 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755
Отец: Иван
Мать: Екатерина Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осип Григорьев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Лукьян Григорьев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Дочь: Ирина Гргорьева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Матрена Григорьева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смерть
1824