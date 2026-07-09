Григорий Иванов Вычислено 1755 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Иванов

Автор
ЕФ
Филатова Е.

мужской, родился Вычислено 1755, Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

умер 1824, Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Мать
Екатерина ТрофимоваВычислено 1722 г.р.
Отец
ИванНеизвестно г.р.
Супруги
Анна АндрееваВычислено 1753 г.р.
Дети
Василий ГригорьевВычислено 1777 г.р.
Лукьян ГригорьевВычислено 1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755

Отец: Иван

Мать: Екатерина Трофимова

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осип Григорьев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Лукьян Григорьев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Анна Андреева

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Дочь: Ирина Гргорьева

Мать ребёнка: Анна Андреева

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Матрена Григорьева

Мать ребёнка: Анна Андреева

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Анна Андреева

Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1824
Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

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