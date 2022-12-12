Пощупово
Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
189Пощупово (Прость, Дьяконово Поле, Окаемово), с. каз.при р. Оке.2718203843900Церковь православная 1. Монастырь. Сельское правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
67. Окасмово (Пощупово, Богослов), село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 337, жителей 2217, монастырь, 3 церкви православных, 5 ч., школа, богадельня, больниц Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1410Пощуповосело54°49'с.ш.39°43'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627456101с Пощуповосело