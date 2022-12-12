село Пощупово, село Пощупово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Пощупово

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
189Пощупово (Прость, Дьяконово Поле, Окаемово), с. каз.при р. Оке.2718203843900Церковь православная 1. Монастырь. Сельское правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Новосельская волость
67. Окасмово (Пощупово, Богослов), село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 337, жителей 2217, монастырь, 3 церкви православных, 5 ч., школа, богадельня, больниц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1410Пощуповосело54°49'с.ш.39°43'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пощуповское сельское поселение
61627456101с Пощуповосело
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