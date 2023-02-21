Фоменко Трофим Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фоменко Фома Федотов
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
02.02.1892
Дочь: Фоменко Анна Трофимова
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
29.03.1894
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
24.01.1898
Сын: Фоменко Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
13.07.1900
Сын: Фоменко Стефан Трофимович
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
19.09.1902
Сын: Фоменко Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Фоменко Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фоменко Герасим Трофимович
Мать ребёнка: Фоменко Февронья Евфимиевна
Работа или профессия
Неизвестно