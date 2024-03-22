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Гайникамал Рахматуллина

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1878

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1878

Отец: Рахматулла Самитов

Мать: Шарифжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.02.1901

Муж: Мухаметсадык

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
55 сум | ее представлял отец его Мухаммадгали Алмухаммад улы свидетели Хантимир Тимиркай улы и Шарафиддин Сайфулла улы и Карамасар аул Тимиршах Мухаммадгали улы и Мухаммадшакир Мухаммадгали улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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