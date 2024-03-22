Гайникамал Рахматуллина
Место рождения
Дата рождения25.01.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1878
Отец: Рахматулла Самитов
Мать: Шарифжамал
Бракосочетание
22.02.1901
Муж: Мухаметсадык
55 сум | ее представлял отец его Мухаммадгали Алмухаммад улы свидетели Хантимир Тимиркай улы и Шарафиддин Сайфулла улы и Карамасар аул Тимиршах Мухаммадгали улы и Мухаммадшакир Мухаммадгали улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно