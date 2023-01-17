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Мухаметсадык

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Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.02.1901

Жена: Гайникамал Рахматуллина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
55 сум | ее представлял отец его Мухаммадгали Алмухаммад улы свидетели Хантимир Тимиркай улы и Шарафиддин Сайфулла улы и Карамасар аул Тимиршах Мухаммадгали улы и Мухаммадшакир Мухаммадгали улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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