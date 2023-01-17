Мухаметсадык
Место рождения
Дата рождения1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1901
Жена: Гайникамал Рахматуллина
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
55 сум | ее представлял отец его Мухаммадгали Алмухаммад улы свидетели Хантимир Тимиркай улы и Шарафиддин Сайфулла улы и Карамасар аул Тимиршах Мухаммадгали улы и Мухаммадшакир Мухаммадгали улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно