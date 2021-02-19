Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

27.07.1959

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959

Отец: не указан

Мать: Бобровская (Матвеева) Евгения Тихоновна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.01.1981

Сын: Кулешов Максим Викторович

Отец ребёнка: Кулешов Виктор Михайлович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1984

Дочь: Корнилаева (Кулешова) Ксения Викторовна

Отец ребёнка: Кулешов Виктор Михайлович

Смерть
19.02.2021
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

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