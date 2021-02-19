Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1959
Дата смерти19.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.01.1981
Сын: Кулешов Максим Викторович
Отец ребёнка: Кулешов Виктор Михайлович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1984
Дочь: Корнилаева (Кулешова) Ксения Викторовна
Отец ребёнка: Кулешов Виктор Михайлович
Смерть
19.02.2021
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край