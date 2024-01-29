Кулешов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1981
Сын: Кулешов Максим Викторович
Мать ребёнка: Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1984
Дочь: Корнилаева (Кулешова) Ксения Викторовна
Мать ребёнка: Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна