Кулешов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Виктор Михайлович

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

19.10.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1981

Сын: Кулешов Максим Викторович

Мать ребёнка: Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1984

Дочь: Корнилаева (Кулешова) Ксения Викторовна

Мать ребёнка: Кулешова (Матвеева) Людмила Николаевна

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