Никита Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.

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МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Прохор Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Семен Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Алексей Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Филипп Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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