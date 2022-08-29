Никита Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Прохор Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Семен Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Алексей Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Филипп Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно