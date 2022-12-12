Авдотья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1831 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Прохор Никитич

Отец ребёнка: Никита Ларионович

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Семен Никитич

Отец ребёнка: Никита Ларионович

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Алексей Никитич

Отец ребёнка: Никита Ларионович

Потапово, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Филипп Никитич

Отец ребёнка: Никита Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Никита Ларионович

Смерть
Неизвестно
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