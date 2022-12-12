Авдотья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Прохор Никитич
Отец ребёнка: Никита Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Семен Никитич
Отец ребёнка: Никита Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Алексей Никитич
Отец ребёнка: Никита Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Филипп Никитич
Отец ребёнка: Никита Ларионович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Никита Ларионович
Смерть
Неизвестно