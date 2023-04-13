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Veski Tiido

Место рождения

Ida-Virumaa

Дата рождения

22.09.1896

Дата смерти

18.12.1950

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1865 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1896

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Veski An

Ida-Virumaa
Рождение ребёнка
28.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Veski Benita Pauline

Estonia
Рождение ребёнка
24.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Veski Benita Pauline

Estonia
Рождение ребёнка
27.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Veski Benita Pauline

Смерть
18.12.1950
Похороны
Неизвестно
Mäetaguse kalmistu
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