Veski Tiido
Место рожденияIda-Virumaa
Дата рождения22.09.1896
Дата смерти18.12.1950
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Veski An
Ida-Virumaa
Рождение ребёнка
28.11.1932
Estonia
Рождение ребёнка
24.04.1937
Estonia
Рождение ребёнка
27.11.1941
Смерть
18.12.1950
Похороны
Неизвестно
Mäetaguse kalmistu