Veski (Autor) An
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1865
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Veski Ruttar
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Mäetaguse village, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
05.12.1892
Сын: Veski Abel
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1896
Сын: Veski Tiido
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ida-Virumaa
Рождение ребёнка
17.03.1899
Дочь: Veski Meeta Eveline
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1900
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1901