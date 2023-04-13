Veski (Autor) An — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Veski (Autor) An

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1865

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
1892 г.р.
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1896 г.р.
1899 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Veski Ruttar

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Mäetaguse village, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
05.12.1892

Сын: Veski Abel

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1896

Сын: Veski Tiido

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ida-Virumaa
Рождение ребёнка
17.03.1899

Дочь: Veski Meeta Eveline

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1901
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