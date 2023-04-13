Veski (Liiva) Benita Pauline
Место рожденияJõuga
Дата рождения08.11.1906
Дата смерти26.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Jõuga
Рождение ребёнка
28.11.1932
Estonia
Рождение ребёнка
24.04.1937
Estonia
Рождение ребёнка
27.11.1941
Работа или профессия
Неизвестно
Narva
Смерть
26.09.1991
Похороны
Неизвестно
Mäetaguse kalmistu