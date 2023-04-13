Veski (Liiva) Benita Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVeski (Liiva) Benita Pauline

Veski (Liiva) Benita Pauline

Место рождения

Jõuga

Дата рождения

08.11.1906

Дата смерти

26.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Jõuga
Рождение ребёнка
28.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Veski Tiido

Estonia
Рождение ребёнка
24.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Veski Tiido

Estonia
Рождение ребёнка
27.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Veski Tiido

Работа или профессия
Неизвестно
Narva
Смерть
26.09.1991
Похороны
Неизвестно
Mäetaguse kalmistu
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close