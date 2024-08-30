Stengler Johannes Adam
Место рожденияНеэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения01.02.1797
Дата смерти21.11.1843
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1797
Отец: Stengler Johannes
Мать: Vetsch Maria Eva
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
27.01.1823
Жена: Mathis Franziska
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
01.04.1830
Жена: Spitzhorn Elisabeth
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
21.11.1843
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция