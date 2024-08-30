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Stengler Johannes Adam

Место рождения

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

01.02.1797

Дата смерти

21.11.1843

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1797

Отец: Stengler Johannes

Мать: Vetsch Maria Eva

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
27.01.1823

Жена: Mathis Franziska

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
01.04.1830

Жена: Spitzhorn Elisabeth

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
21.11.1843
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

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