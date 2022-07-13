Владимирова (Мосалова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Мосалова) Пелагея

Место рождения

деревня Никитино, Судогодский район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1725

Муж: Владимиров Иван Иванович

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Данные пока неточные (из рассказа)
Рождение ребёнка
1731

Дочь: (Владимирова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Владимиров Иван Иванович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Владимиров Егорий Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иван Иванович

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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