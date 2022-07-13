Владимирова (Мосалова) Пелагея
Место рождениядеревня Никитино, Судогодский район, Владимирская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1725
Данные пока неточные (из рассказа)
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Владимирова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Владимиров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Владимиров Егорий Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно