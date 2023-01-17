Владимиров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смерти1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1725
Жена: Владимирова Пелагея
Данные пока неточные (из рассказа)
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Владимирова Пелагея
д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1739
Сын: Владимиров Егорий Иванович
Мать ребёнка: Владимирова Пелагея
Смерть
1768