Владимиров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1725

Жена: Владимирова Пелагея

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Данные пока неточные (из рассказа)
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Владимирова Пелагея

д. Рычково, Владимирская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Владимиров Егорий Иванович

Мать ребёнка: Владимирова Пелагея

Рычково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1768
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